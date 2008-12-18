Из Нашей Украины намылились сразу трое нардепов?

После вчерашнего заявления Виктора Ющенко о том, что на втором этапе съезда партии «Наша Украина» (он должен состояться на следующей неделе) необходимо рассмотреть вопрос об исключении из партии нашеукраинцев, поставивших свои подписи за коалицию БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина, сразу несколько народных депутатов от НУ подтвердили готовность добровольно покинуть ряды партии.

В числе таких Роман Зварыч, который не ставил свою подпись под соглашением, но имеет претензии к работе президента и его секретариата. "Моя однозначная позиция расходится с позицией Виктора Ющенко. Думаю, на этом этапе фракции, которая называет себя президентской, нельзя самоустраняться от процессов, происходящих в стране,– приводит слова нардепа Коммерсант-Украина.– Поэтому я должен сделать выбор, и если до пятницы (19 декабря.–ред.) не встречусь с президентом, то буду вынужден публично заявить о выходе из партии".

По информации издания, подать заявление о выходе из НУ готов и один из заместителей главы фракции НУНС – Руслан Князевич. Вчера также подтвердил свою готовность распрощаться с "Нашей Украиной" депутат Павел Жебривский, и ранее заявлявший, что намерен сдать свой партбилет, поскольку к его мнению в партии перестали прислушиваться.

«На самом деле сейчас многие члены партии готовы написать заявления о выходе из «Нашей Украины»,– признался один из "нашеукраинцев", поддержавших создание коалиции. По его словам, это вызвано тем, что партия разваливается, отсутствует необходимое финансирование, а на региональные исполкомы оказывает давление секретариат президента, который якобы требует сотрудничества с партией "Единый центр".

Однако не все депутаты от "Нашей Украины", поддержавшие коалиционное соглашение, готовы покинуть ряды партии добровольно. "Пока никаких решений относительно проведения съезда президиум партии не принимал,– отметил Юрий Ключковский.– Сам я не хочу выходить из партии. Думаю, заочно мое дело никто не будет рассматривать".