Исчезнет ли НСНУ с партийной карты Украины?

В Украине бывало, что политические партии исчезали из политической карты Украины. Но такого не было, чтобы бесславно исчезала партия, которую недавно поддерживала почти треть населения.

Кризис отвлек журналистское внимание от проблемы отечественной национал-демократии, в частности лихорадки в Народном союзе “Наша Украина”, который так и находится в процессе между первым и вторым этапом своего съезда.

Известно, что часть членов фракции НУ–НС, представляющие во фракции полувозглавляемую Президентом партию (статус Вячеслава Кириленко – непонятен), вопреки воле Виктора Ющенко подписались под новосозданной коалицией, а лидер Вячеслав Кириленко подал в отставку с должности председателя фракции. В последние дни пропрезидентская часть фракции активно занимались тем, что доказывала: коалиционного соглашения нет, а коалиция ненастоящая. Доходило до смешного, когда одни люди, якобы преданные Президенту, подписывали коалиционное соглашение с БЮТ и блоком Литвина, а другие – сначала говорили, что Президент новой коалиции не хочет, а затем оправдывались – что на самом деле Президент хочет, но он вроде бы выдвигает какие-то там требования.

Наконец появилась информация, что еще и Роман Зварыч, всегда преданный Президенту политик, намерен выйти из партии НСНУ. Политики в кулуарах активно рассказывают, что региональные структуры НСНУ не имеют финансирования, руководители местных организаций по полтора месяца не получают зарплаты. Также ходят слухи, что второй этап съезда, по замыслу Президента или главы его Секретариата, должен объединить НСНУ и Единый центр, а в регионах руководителям местных партячеек вроде бы поставлено условие: или вы поддерживаете процесс объединения с ЕЦ, или вы не получаете зарплату.

Говорят, что готовится ряд громких заявлений о выходе из партии народных депутатов Украины.

Мы спросили депутатов от НСНУ, как они оценивают состояние и перспективы партии. Представляем интересные, на наш взгляд, ответы.

Руслан Князевич (подписал решение фракции о вхождении в коалицию): ОНИ ХОТЯТ, ЧТОБ МЫ ЦЕЛОВАЛИ НОГИ ЕЦ Мне кажется, что последний съезд партии был разбит на два этапа, чтобы в этом промежутке – между первым и вторым этапом – довести партию до плачевного состояния, когда не будет зарплаты, не будут работать руководящие органы, не будут приниматься никакие решения... Дойдет до того, что перед вторым этапом нам поставят условие: давайте объединяться с ЕЦ, придут руководители, которые финансово вас поддержат, а вы будете ползать и будет целовать им ноги, потому что они финансово вас спасли, или вон из партии. Поэтому никаких кадровых решений не принято – ни по президиуму, ни по новому политсовету. Это для того, чтобы те, кто сейчас входит в руководящие органы, выслуживались, стремясь попасть в будущие органы. А кто не выслуживается – до свидания. Останутся только те, кто будет выполнять прямые указания. Те, кто страдает свободомыслием, вон из партии.

Я пришел в “Нашу Украину”, когда председателем партии стал Вячеслав Кириленко, который близок мне по духу, чьи взгляды органичны. Поскольку сейчас неизвестно будущее партии, то я сомневаюсь в целесообразности своего пребывания в НСНУ. Остальные люди, которые пришли в партию “под Кириленко”, – их пять или шесть, – придерживаются того же мнения.

То, что делается в партии после первого этапа съезда, я оцениваю негативно. Мне очень жаль, что партия, которая создавалась как основная патриотическая демократическая сила и могла заполнить эту электоральную нишу, так упала. Раньше она имела золотую пору народной поддержки – в 30–35 процентов, а теперь мы боремся за 3 процента. Пока еще боремся.

Не знаю, как Виктор Андреевич собирается руководить партией, потому что он сам признавался, что 99 процентов времени занимают его государственые полномочия. Объективно он эти два месяца не занимался партией. Не было проведено ни одного заседания президиума, совета партии, хотя это прямое требование устава. Он не собирал ни руководителей областных организаций, ни руководителей исполкома. Это период вакуума и стагнации. Хоть бы собрали людей и сказали: такая ситуация, нет возможности вас финансировать, нет места в будущих руководящих органах. Люди, с которыми не общаются, чувствуют себя просто выброшенными.

Знаю, что руководители областных организаций и исполкома не имеют возможности пообщаться с председателем партии. Ситуация подвисла.

Знаю также, что Президент не принял решения о своем руководстве в партии. Он колеблется. Но как жить людям, которые в партии работают?

Послезавтра - святой Николай. Что скажут работники партии своим детям? Что Николай не пришел, потому что председатель партии зарплату не платит? Если это методика разрушения партии, то очень удачная. Дай бог, чтобы я ошибался. Но, думаю, ближайшие дни покажут, что я был прав.

Ксения Ляпина (не подписала решение фракции): ЕСЛИ С ЛЮДЬМИ ТИХО ПОРАБОТАТЬ, ОНИ ОТЗОВУТ СВОИ ГОЛОСА ПОД СОГЛАШЕНИЕМ Я считаю, что разбивать работу съезда на два этапа было ошибкой. И хотя мы избрали Виктора Андреевича председателем партии, дальше структуризацию партии не провели. А партия – огромный механизм, это мощная машина, которой нужно заниматься ежедневно. У Президента нет времени этим заниматься, процесс структуризации руководства не завершен.

Если мы быстро соберем совет партии, хоть бы существующий, низко поклонимся Вячеславу Кириленко и изберем его быстро первым заместителем Виктора Ющенко, попросим ежедневно заниматься партией, то опять все нормализуется. Кстати, реально даже фракцию никто не может объединить, кроме Кириленко.

Если партией не заниматься, то всегда происходит определенная дезинтеграция и дезориентация. Такие процессы могут стать необратимы, но пока есть лишь отдельные сигналы такой дезинтеграции, отдельные признаки недовольства, и мы можем их остановить.

Мы партия, которая должна вырабатывать позицию. И позиция партии для ее лидера должна быть обязательной. Поэтому Президент должен выполнять установки и поручения своей партии как ее руководитель. Мы сейчас обращаемся к нему, чтобы он инициировал созыв политсовета, и думаю, что ситуация сдвинется.

Настроение в “Нашей Украине” хорошее, мы категорически против объединения с ЕЦ. Ни на одной партконференции не ставился вопрос о таком объединении. Но если мы не справимся с ситуацией, то станем лишь материалом для использования. Лично я буду бороться за партию, чтобы наша национал-демократия не умерла.

Что касается требования Президента исключить из партии людей, подписавшихся под коалицией, то я не хотела бы разжигать вражду и нагнетать страсти. Я не знаю, можно ли так наказывать людей – это станет предметом дискуссии на съезде. Потому что, возможно, они действовали не по коррупционным, а по другим соображениям. И я не исключаю, что когда с людьми тихо, без лишнего шума поработать, то они отзовут свои голоса под соглашением.

Эдуард Зейналов, руководитель Кировоградской организации НСНУ (подписал решение фракции): ПАРТИЯ ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ ОТ ЕЕ ЛИДЕРА

Ситуация в партии критическая. Выглядит так, что люди не понимают, что происходит в действительности. В заявлениях, которые проходят по СМИ, официально выглядит, что лидер партии готов на любую коалицию. В действительности такой готовности нет, поэтому необходимо определенное разъяснение.

Должна быть публичная позиция Президента. Мы должны услышать его мотивацию – почему он против создания коалиции между БЮТ, Блоком Литвина и НУ–НС. Потому что, если невозможна коалиция между БЮТ и НУ–НС, то с кем тогда НУ–НС должен создавать коалицию в принципе?

На эти вопросы мы должны получить ответ от председателя партии. Пока объяснений не будет, такая ситуация будет сохраняться.

Считаю, подавляющее большинство членов партии – за создание новой коалиции. Но если это не нравится на Банковой, – это другое дело. Думаю, что у многих членов партии есть мнение, что делать – выходить из “Нашей Украины” или переформатировать ее.

Публичные дискуссии на съезде должны дать ответы на эти вопросы. Об объединении с ЕЦ ничего не знаю. Очевидно, что люди, которые сейчас занимаются этой работой, понимают, что кировоградская организация на это не пойдет, есть решение конференции, исключающее такие объединения. Но, конечно, следует провести совет партии, поставить там все острые вопросы и выходить на второй этап съезда.

Андрей Парубий (не подписал решение фракции): ПРЕЗИДЕНТ СЧИТАЕТ, ЧТО ПАРЛАМЕНТ МОЖЕТ РАБОТАТЬ И БЕЗ КОАЛИЦИИ

Могу подтвердить, что сейчас для партии непростой период. Партийная группа “Нашей Украины” раньше в парламенте всегда была монолитна. А теперь позиции самой партийной группы по участию в коалиции разделились – и это удар по партии.

Все эти события станут предметом анализа на съезде. Позиция Президента заключается в том, что парламент может существовать без коалиции. Наличие ее может привести к поляризации парламента, и Президент считал, что парламент будет работать плодотворно, даже когда не будет очерченного большинства, а будут ситуативные голосования.

Кстати, сейчас большинство и является ситуативным, к голосованиям постоянно подключаются коммунисты. Поэтому Ющенко в любом случае не хотел блокировки парламента, он был за его разблокирование. Он вполне логично предполагал, что наличие коалиции не сделает парламент более продуктивным. У Президента свои юридические аргументы, которые он выражал еще на первом этапе съезда.

Слухи об объединении “Нашей Украины” с ЕЦ считаю безосновательными. У нас много разногласий.

В то же время скажу: партия и раньше переживала тяжелые времена. Было и такое, когда часть руководства партии пошла на контакт с Партией регионов, и это привело к отставке и фактическому уходу из нее тех людей.

Но НУ всегда умела открыто это обсуждать, дискутировать.

О настоящем и будущем “Нашей Украины” мы будем говорить на втором этапе съезда, и я думаю, что мы преодолеем эти проблемы.

Я знаю, что Президент требовал исключить из партии людей, подписавшихся под коалицией. Но даже в случае исключения их из партии, людей нельзя будет лишить депутатского мандата. И мне трудно прогнозировать, каким будет решение съезда. Не представляю, какой будет реакция съезда на такое требование. Просто не знаю.

Опрашивала Маша Мищенко Напомним, что свои подписи в поддержку коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина поставили:

Юрий КАРМАЗИН, Владимир МАРУЩЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Николай МАРТЫНЕНКО, Олесь ДОНИЙ, Александр ТРЕТЬЯКОВ, Давид ЖВАНИЯ, Тарас СТЕЦЬКИВ, Юрий ГРИМЧАК, Валерий БОРИСОВ, Виктор ШЕМЧУК, Сергей ХАРОВСКИЙ, Владимир АРЬЕВ, Борис ТАРАСЮК, Александр БОНДАРЬ, Вячеслав КОВАЛЬ, Александр ЧЕРНОВОЛЕНКО, Владимир СТРЕТОВИЧ, Иван СПОДАРЕНКО, Кирилл КУЛИКОВ, Геннадий МОСКАЛЬ, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, Сергей ВАСИЛЕНКО, Юрий СТЕЦЬ, Олег НОВИКОВ, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Екатерина ЛУКЬЯНОВА, Анатолий ГРИЦЕНКО, Ярослав ДЖОДЖИК, Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, Игорь ПАЛИЦА, Ирина ГЕРАЩЕНКО, Владислав КАСЬКИВ, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Ольга ГЕРАСИМЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ и Александр КЛИМЕНКО.