"Подруга Путина" Ле Пен заявила, что признает Крым российским в случае победы на выборах в Франции
Лидер французских ультраправых и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в интервью российским СМИ заявила, что признает аннексированный Крым российским в случае победы на выборах.
"Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН", - цитирует Ле Пен Известия.
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Она также добавила, что "всегда призывала к мирному решению украинского вопроса", а ЕС "оказывает негативное воздействие, обостряя напряженность и поддерживая конфликт".
Напомним, ранее Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной.
«Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России», - сказала она.