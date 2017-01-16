Порошенко: американских политиков объединяет украинский вопрос
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что украинский вопрос будет оставаться одним из приоритетов для США.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом в Киеве.
«Украина всегда пользовалась (я это чувствовал в Конгрессе США во время возможности выступить перед конгрессменами и сенаторами в 2014 году) и продолжает иметь двухпартийную поддержку со стороны американского Конгресса, американской администрации и американского народа. Мы ценим эту поддержку и искренне на нее рассчитываем», - заявил Порошенко.
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«Надеюсь, что и впредь украинский вопрос будет объединять весь американский политикум, и в дальнейшем украинский вопрос будет оставаться в числе первых приоритетов», - подчеркнул президент.