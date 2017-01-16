Порошенко: американских политиков объединяет украинский вопрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом в Киеве.

«Украина всегда пользовалась (я это чувствовал в Конгрессе США во время возможности выступить перед конгрессменами и сенаторами в 2014 году) и продолжает иметь двухпартийную поддержку со стороны американского Конгресса, американской администрации и американского народа. Мы ценим эту поддержку и искренне на нее рассчитываем», - заявил Порошенко.

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«Надеюсь, что и впредь украинский вопрос будет объединять весь американский политикум, и в дальнейшем украинский вопрос будет оставаться в числе первых приоритетов», - подчеркнул президент.