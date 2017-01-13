Россия усиливает противоздушную оборону оккупированного Крыма

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ, 14 января там официально заступает на дежурство ЗРК С-400 "Триумф".

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Завтра будет проведен формальный ритуал приема комплекса на дежурство в гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк.

Система ПВО "Триумф" поступила в полк в 2016 году, после чего военнослужащие прошли переобучение на системы С-400.

Система С-400 "Триумф" способна поражать аэродинамические объекты на расстоянии до 400 км, а тактические баллистические цели, летящие со скоростью 4,8 км/с, на расстоянии до 60 км. Она задействована, в частности, в обороне российской базы Хмеймим в Сирии.