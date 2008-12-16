Мельниченко в Вашингтоне начал передавать экспертам свои записи

Сегодня в Вашингтоне бывший охранник экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО в присутствии представителей Генеральной прокуратуры Украины и европейских экспертов начал передачу фрагментов своих записей, якобы сделанных в кабинете Л.КУЧМЫ, которые касаются расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, отметив при этом, что перед началом передачи записей Н.МЕЛЬНИЧЕНКО подписал документ, предусматривающий его уголовную ответственность за предоставление неправдивой информации.

Передача продолжается в Посольстве Украины в Вашингтоне.