На Львовщине из Ленина сделают Мать Украину

В районном центре Львовской области городе Самборе, на площади Рынок возле городской Ратуши, появится памятник Матери Украине. Он будет отлит из бронзового памятника Ленину.

Как сообщили УНИАН в общем отделе Самборского городского совета, сегодня на сессии горсовета депутаты 16 голосами из 30 проголосовали за продажу по балансовой стоимости - менее 1 тысячи гривен - памятника Ленину Фонду сооружения памятника Матери Украине.

Памятник Ленину ранее стоял на площади Рынок возле городского совета. Он был демонтирован в 90-е годы прошлого века, но оставался на балансе городского коммунального хозяйства.