На Львовщине из Ленина сделают Мать Украину
18:26, 16 декабря 2008Политика
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Вождя продали по балансовой стоимости
В районном центре Львовской области городе Самборе, на площади Рынок возле городской Ратуши, появится памятник Матери Украине. Он будет отлит из бронзового памятника Ленину.
Как сообщили УНИАН в общем отделе Самборского городского совета, сегодня на сессии горсовета депутаты 16 голосами из 30 проголосовали за продажу по балансовой стоимости - менее 1 тысячи гривен - памятника Ленину Фонду сооружения памятника Матери Украине.
Памятник Ленину ранее стоял на площади Рынок возле городского совета. Он был демонтирован в 90-е годы прошлого века, но оставался на балансе городского коммунального хозяйства.
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