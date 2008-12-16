Яценюк: в каждом бюджете должны быть деньги на досрочные выборы

Бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат (фракция НУ-НС) Арсений ЯЦЕНЮК считает, что фактический старт президентской кампании делает невозможным внесение в парламент реального государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЯЦЕНЮК выразил сегодня журналистам в Киеве.

«На себя такую ответственность никто не возьмет, а если даже возьмет и подаст такой бюджет – то никто на себя не возьмет ответственность проголосовать за реальный бюджет, который предусматривает существенное сокращение социальных расходов, фактически нулевой дефицит бюджета и максимальную экономию на всех ступенях, как украинской власти, так и отраслевых расходов. Политической воли на это нет, поскольку каждый мечтает увидеть себя в президентском кресле», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, необходимо законодательно выписать норму о финансировании любых досрочных выборов, поскольку Президент имеет полномочия по досрочному прекращению полномочий ВР, а с другой стороны – эти полномочия никоим образом не обеспечены законодательством. «И правительство, и парламент могут заблокировать проведение досрочных выборов даже в том случае, если указ Президента является абсолютно конституционным», - объяснил он. Народный депутат считает, что для приведения в норму этой ситуации целесообразно или предусматривать в каждом законе о государственном бюджете отдельную сумму на проведение досрочных выборов, или выписать отдельную процедуру финансирования досрочных выборов в случае существования конституционных оснований для принятия соответствующего указа Президента.

А.ЯЦЕНЮК считает лучшим вариантом создание отдельной процедуры финансирования досрочных выборов.