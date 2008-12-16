Людям Балоги рекомендуют слушать Тимошенко, чтобы не было проблем

В Кабинете министров Украины считают, что работники Секретариата Президента создают гражданам лишние проблемы.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

“Уже долгое время проблемы возникают там, где их могло и не быть – почти на пустом месте их создают чиновники из Секретариата Виктора ЮЩЕНКО. То ли из-за “пылкой” любви к избирателям, то ли из-за такой же безграничной “любви” к руководителю правительства. Очень хотелось бы, чтобы работники Секретариата не создавали лишних проблем гражданам, а если они хотят сделать что-то полезное для страны, то им есть с кем посоветоваться - с Кабинетом министров, который по Конституции является исполнительной ветвью власти”, - сказано в комментарии.

В Кабмине также считают, что если бы Секретариат Президента, его кормчие и другие работники не занимались любительством и не пытались заниматься тем, в чем не разбираются, то в стране не было бы многих проблем.

“Последние перипетии со снабжением тепла и горячей воды жителям Киева лишнее тому подтверждение. Хотим напомнить, что если бы Президент не поддержал Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО (которого КРУ в то время уже обвиняло в нецелевом использовании денег киевской общины) на выборах мэра весной, то киевляне не страдали бы зимой без тепла и горячей воды”, - считают в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 декабря, заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что Украина сможет выйти из экономического кризиса, только заменив премьер-министра, а не благодаря созданию коалиции.

Кроме того, сегодня руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ заявил, что политика правительства в топливно-энергетическом комплексе является неэффективной. По его мнению, действия правительства направлены на создание искусственного долга НАК “Нафтогаз Украины” перед российской компанией “Газпром”, который может быть погашен путем передачи ей в управление газотранспортных сетей.