Сигареты подорожают: ВР решила повысить акцизы

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Закон Украины «О ставках акцизного сбора на табачные изделия».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовал 351 народный депутат из 430 зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается внести изменения в статью 1 Закона Украины «О ставках акцизного сбора на табачные изделия». Для обеспечения достижения задач настоящего документа, адвалорный акциз устанавливается на уровне 20% максимальной розничной цены; специфический акциз равняется 1 гривне 20 копейкам на пачку сигарет с фильтром и 70 копеек – без фильтра; минимальный порог для суммы двух акцизов равняется 2 гривням для пачки сигарет с фильтром и 1 гривни – без фильтра.

Установление адвалорного акциза в виде процента от полной максимальной розничной цены, а не от розничной цены, уменьшенной на акцизы и НДС, отвечает требованиям ЕС и является шагом к европейской интеграции, что позволяет упростить расчеты адвалорного акциза.