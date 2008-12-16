У Луценко угрожают украинцам сроком до 12 лет за участие в «беспорядках»

Министерство внутренних дел Украины просит граждан не поддаваться на призывы политиков относительно незаконных акций протеста и предупреждает о личной ответственности за участие в таких мероприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

“Вчера я лично увидел несколько пресс-конференций, скажем, высокопоставленных представителей местных органов власти, которые почти открыто призывают население к определенным радикальным действиям, даже к групповым нарушениям общественного порядка”, - сказал А.САВЧЕНКО, в то же время, не уточнив о каких призывах идет речь.

Заместитель министра лишь заметил, что ему “это очень не понравилось” и выразил предположение, что “можно сделать скидку на, скажем, недостаточность опыта – они (те, кто призывают - УНИАН), как правило, очень молодые и не понимают, возможно, что говорят”. Таким действиям этих должностных лиц, добавил он, дадут оценку другие правоохранительные органы – прокуратура и суд.

“Но граждане должны понимать, что призыв, даже высокопоставленных чиновников, не снимает ответственности, и те, кто поддастся на такие призывы, блокировать что-то, штурмовать, перекрывать... существует ряд статей Уголовного кодекса, по которым можно получить от шести месяцев до двенадцати лет”, - подчеркнул А.САВЧЕНКО. По его словам, к таким противозаконным действиям Уголовным кодексом отнесено, в частности, нарушение общественного порядка, нарушения работы нефте- газо- и других обеспечивающих объектов.

“Поэтому мы еще будем делать обращения к гражданам с тем, чтобы определенные радикальные силы и лица не смогли людей дезориентировать”, - подытожил А.САВЧЕНКО.