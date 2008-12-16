Литвин нажаловался Ющенко на Огрызко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой привлечь внимание Министерства иностранных дел Украины к необходимости неуклонно соблюдать положения Закона Украины «О дипломатической службе» при назначениях на должности Чрезвычайных и Полномочных Послов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в письме на имя главы государства В.ЛИТВИН напоминает, что парламент 20 сентября 2001 года принял Закон Украины «О дипломатической службе». Согласно статье 13 этого закона министр иностранных дел Украины вносит Президенту Украины представление по кандидатурам на должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины, Постоянного Представителя Украины при международной организации после консультаций в Комитете Верховной Рады Украины по иностранным делам в отношении кандидатур на эти должности в соответствии с Процедурой консультаций по кандидатурам для назначения на должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины, Постоянного Представителя Украины при международной организации, утвержденной Решением Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам от 29.11.2006 года и Решением Коллегии Министерства иностранных дел Украины от 25.12.2006 г.

«В этом году состоялось назначение на 33 указанные должности. К сожалению, вынужден констатировать, что Министерство иностранных дел Украины только два раза обратилось в Комитет по иностранным делам с просьбой о проведении вышеупомянутых консультаций в отношении 13 кандидатур», - отмечает председатель Верховной Рады Украины.

«В связи с этим просил бы вас, уважаемый Виктор Андреевич, обратить внимание руководства Министерства к необходимости неуклонно соблюдать положения Закона Украины «О дипломатической службе» и, в частности, его статьи 13», - говорится в письме.