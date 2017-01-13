Минюст отказался предоставить информацию о кандидатах на должность главного люстратора

Об этом говорится в ответе Минюста на запрос Общественного совета по вопросам люстрации при министерстве, сообщили в пресс-службе общественной организации «Общественный люстрационный комитет».

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Конкурс на замещение должности директора Департамента по вопросам люстрации объявили в декабре 2016 года. Представители Общественного совета 3 января 2017 года направили запрос на получение информации о кандидатах, «однако вместо данных о лицах, которые участвуют в конкурсе, получили отписку».

«Документы, которые вы запрашиваете, были поданы кандидатами в Министерство юстиции Украины с целью трудоустройства и содержат информацию с ограниченным доступом», – говорится в ответе.

При этом, отметили в Люстрационном комитете, во время объявления конкурса было заявлено, что отбор будет проведен по принципу полной открытости.

«Сейчас Минюст обнародовал исключительно фамилии, имена и отчества 12 кандидатов, биографические сведения или профессиональные характеристики кандидатов отсутствуют в открытом доступе», - сказано в сообщении.

Конкурс на замещение должности директора Департамента по вопросам люстрации состоится с 17 по 19 января в три этапа: письменное тестирование, практическое задание и собеседование.