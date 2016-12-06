В Украине объявили конкурс на должность главного люстратора

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы приглашаем профессиональных юристов принять участие в конкурсе. Отбор будет проведен по принципу полной открытости. Участие в конкурсном отборе смогут принять все, кто будет отвечать квалификационным требованиям. Срок подачи документов составляет 30 дней с момента опубликования приказа", - говорится в сообщении.

Также в Минюсте обратились к представителям общественных организаций и СМИ присоединиться к конкурсному процессу и сделать отбор кандидатуры на указанную должность максимально прозрачным, открытым и понятным для общества.

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"Именно при таких условиях мы сможем выбрать действительно лучшего кандидата, который займет одну из самых ответственных должностей в Министерстве юстиции страны", - добавили в ведомстве.

Вместе с тем отмечается, что на время проведения конкурсного отбора куратором работы департамента по вопросам люстрации назначен заместителя министра юстиции Сергей Петухов.

Как известно, 21 ноября с должности директора департамента по вопросам люстрации Минюста уволилась Татьяна Козаченко. Временным исполняющим обязанности директора этого департамента назначили помощника Козаченко Анну Калинчук.