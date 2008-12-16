Вечернего заседания парламента сегодня не будет

Сегодня вечернего заседания Верховной Рады не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, ВР приняла решение продолжить утреннее заседание до завершения рассмотрения повестки дня на сегодня, с тем, чтобы вечернего заседания не проводить.

За данное решение проголосовали 359 из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. На данный момент для рассмотрения парламента остались 4 законопроекта, три из которых касаются ставки акцизного сбора на табачные изделия.

Как известно, согласно графику работы парламента, утреннее заседание продолжается до 14 часов, а вечернее начинается в 16 часов. Сейчас парламент продолжает работать, рассматривая законопроекты.