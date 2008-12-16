Кириленко предлагает министрам расслабиться до конца недели

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заверяет, что на этой неделе в ВР не будут рассматриваться кадровые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции заявил в интервью журналистам.

Он отметил, что «на этой неделе кадровых изменений в правительстве не будет, поскольку приоритетом является наработка нормативной базы». Он сообщил, что некоторые изменения в правительстве будут. По его словам, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет вносить кандидатуры на должности в правительстве, предварительно согласовав их с коалицией.