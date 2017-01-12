Филатов обратился к главам ГПУ и МВД с требованием разобраться с произволом "титушек" в Днипре

Публичное обращение к чиновникам Борис Филатов опубликовал 12 января на своей странице в соцсети. По словам главы Днипра, ситуация с бандитизмом в городе начала выходить из-под контроля.

«По городу совершенно открыто, при молчаливом содействии «правоохранителей», передвигаются люди в масках, которые бьют коммунальщиков и крушат технику. К вечеру ожидается прибытие еще около 300 «титушек» из Кривого Рога и Запорожья. Арсен Аваков, Юрий Луценко, уверен, что вам пора бы уже отреагировать», – написал Борис Филатов.

Напомним, что утром 12 января неизвестные в масках разбили служебный автомобиль комиссии городского совета, которая инспектирует качество уборки снега на улицах и придомовых территориях в Днипре.