Сегодня НУ-НС избавится от Вакарчука?

Фракция "Наша Украина – Народная самооборона" сегодня может рассмотреть вопрос о снятии депутатских полномочий со Святослава Вакарчука. Об этом заявил народный депутат от НУ-НС Олесь Доний в эфире программы “Шустер Live” на телеканале Украина. Таким образом НУ-НС надеется получить большинство голосов за подписание коалиционного соглашения между БЮТ, "НУ-НС" и Блоком Литвина.

Олесь Доний: "Потому что на этот момент во фракцию "Наша Украина – Народная самооборона" входит 72 депутата. Но напомню, что уже около, кажется, двух месяцев тому назад написал заявление о том, что он не хочет быть больше депутатом, Святослав Вакарчук. Вот его голос, например, считается, что он тоже не "за". Завтра, насколько я знаю, потому что была договоренность на фракции... Было консенсусом то, что вопрос о снятии с него депутатских полномочий будет решен. Автоматически будут большинство голосов за подписание коалиционного соглашения и делегирования”.

Как сообщалось, вчера на заседании фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, на котором собирались подписи за создание коалиции с БЮТ и Блоком Литвина, удалось собрать лишь 36 голосов при необходимых 37.