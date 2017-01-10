Жители Днипра положительно оценили деятельность Филатова на посту мэра - опрос

По данным ежемесячного опроса «Днипровский омнибус», который проводит Центр исследований и коммуникаций Active Group, в декабре 2016 года средняя оценка деятельности Бориса Филатова на посту мэра города выросла до самых высоких показателей за время каденции 3 – 3,24 балла из 5 возможных. Это существенно больше, чем уровень поддержки депутатского корпуса Днипра, которому горожане поставили 2,92 балла. До этого глава города имел высокую поддержку своих действий в апреле 2016-го – 3,19 балла.

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В декабре прошлого года наивысшую оценку – пять баллов – Борис Филатов получил от 8,7% респондентов, а «четверку» ему поставили 28,2% опрошенных. Городской голова также возглавил рейтинг известных днипрян, которые приносят городу наибольшую пользу (55,7%). Зато главный соперник Бориса Филатова в борьбе за кресло мэра на последних выборах, нардеп Александр Вилкул, получил почти вдвое меньше положительных отзывов среди опрошенных.

В первой пятерке народных фаворитов – и руководитель Днепропетровской областной организации партии УКРОП Геннадий Корбан (18,1% поддержки). В перечень деятелей, работа которых является полезной для Днипра, попала также заместитель мэра Светлана Епифанцева (7,3%).

Вместе с тем, по результатам декабрьского исследования, самой известной партией в Днипре является «Украинское объединение патриотов – УКРОП». Такого мнения придерживаются 76,7% опрошенных горожан. УКРОП также фаворит и парламентской гонки: на предполагаемых декабрьских выборах в Верховную Раду партия получила бы 25,6% голосов днипрян.

Кроме того, в декабре 2016 года повысилась оценка работы коммунальных служб Днипра. Горожане поставили коммунальщикам самые высокие за последние месяцы 2,97 балла. Также социологическое исследование зафиксировало, что 66,1% опрошенных жителей довольны тенденциями развития города: 37,3% днепропетровцев считают, что город движется в правильном направлении, а 28,8% – что «скорее в правильном».

«Разница между положительными и отрицательными ответами начала расти еще в августе (14,1%), и уже в июле составила 17,5%. В ходе декабрьского опроса она достигла отметки 41,3%, что на 27,2% больше августовского показателя», – говорится в материалах Центра исследований и коммуникаций Active Group.

Исследования проходили в рамках проекта «Днепровский омнибус». Всего опрошено 1695 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.

Справка: Проект городских омнибусов от компании Active Group стартовал в июне 2015 года. В рамках проекта проводятся регулярные (ежемесячные) опросы в Харькове, Киеве, Львове, Днепре и Одессе. В каждом опросе есть вопросы, инициированные компанией Active Group с целью их дальнейшей публикации для широкой общественности.