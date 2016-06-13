Начал работу сайт, на котором можно следить за информацией о бюджете Днепра

Как сообщили УНИАН в аппарате городского головы Бориса Филатова, сервис будет предоставлять полную информацию о доходах и расходах бюджета в удобной для восприятия форме.

Так, на ресурсе содержится информация о налоговых поступлениях, трансфертах, общем и специальных фондах, бюджетном календаре, финансовые данные о той или иной сфере жизни города. Информация структурирована и максимально визуализирована. Также портал содержит данные о государственных закупках, позволяет попасть в систему Prozorro и сравнить ключевые финансовые показатели разных городов.

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Кроме того, на сервисе представлена интерактивная карта ремонтов, на которой указано, где и что ремонтируют в городе, сколько тратится на это средств. Сейчас на карту нанесены 928 объектов. Информация на ресурсе будет обновляться примерно раз в неделю.

Сейчас "Открытый бюджет" работает в тестовом режиме.

Глава Днипра отметил, что проект сервиса днипровские депутаты утвердили 18 мая, а на его реализацию изначально планировали потратить 10 млн грн из бюджета города. Но благодаря привлечению волонтеров из сферы интернет-технологий расходы удалось сократить до 1 млн грн. Разработчиками сервиса выступили специалисты центра политических студий "Эйдос".

"Это почти исторический прецедент, когда выделяют деньги, а мы говорим: "Спасибо, не нужно", - отметила Яника Мерило, эксперт агентства электронного правительства, IT-консультант проекта "Днипро смарт-сити", которая и предложила привлечь к созданию "Открытого бюджета" волонтеров. - Но мы ничего не сделали бы, если бы не постоянная политическая поддержка, которая у нас была".