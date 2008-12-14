Тимошенко придумала, как вернуть тепло киевлянам

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в субботу в чрезвычайном порядке собрала всех правительственных чиновников, чтобы безотлагательно найти выход из ситуации, которая сложилась из-за прекращения снабжения тепла и горячей воды киевлянам, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Тепло и горячая вода в домах киевлян отсутствуют из-за того, что во время последних выборов мэра города Киева, был ограблен бюджет столицы», - отметила премьер-министр.

Юлия Тимошенко нашла выход из ситуации с возобновлением теплоснабжения и снабжения горячей воды: через суд со счетов мэрии Киева будут списаны необходимые средства, отмечает пресс-служба БЮТ.

Премьер-министр Юлия Тимошенко дала все необходимы указания, чтобы на протяжении нескольких часов снабжения тепла и горячей воды в квартиры жителей столицы было возобновлено.