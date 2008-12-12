Зварич: Ющенко против входа НУ-НС в коалицию с БЮТ и Блоком Литвина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО против вхождения фракции “Наша Украина – Народная самооборона” в коалицию с фракциями БЮТ и Блоком Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель лидера фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

“Президент вчера достаточно четко дал понять, что он против вхождения нашей фракции в такую коалицию”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он заметил, что окончательное решение фракции НУ-НС по этому вопросу будет приниматься сегодня на заседании в 14.00.

В то же время Р.ЗВАРИЧ заметил, что если большинство фракции НУ-НС решат создать коалицию с БЮТ и Блоком Литвина и уполномочат кого-то из руководства подписать соответствующее соглашение, то оно будет подписано.

Отвечая на вопрос, какие именно замечания высказывал глава государства к такому составу коалиции, Р.ЗВАРИЧ заметил, что Президент считает бездарной бюджетную политику правительства. При этом, по его словам, Президент считает необходимым сохранить в должности министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА.

В то же время, по словам Р.ЗВАРИЧА, Президент не говорил ничего о каком-то другом возможном формате коалиции, так же, как и не говорил о возможном проведении досрочных выборов.

“Президент не сказал, какой может быть другой альтернативный путь. Если вы спрашиваете, сказал ли Президент о возможных досрочных выборах, то я этого не слышал”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря народные депутаты избрали Владимира ЛИТВИНА председателем ВР. За такое решение проголосовали 244 народных депутата из 422, зарегистрированных в зале. В частности, «за» проголосовали 154 депутата из фракции БЮТ, 40 депутатов из фракции НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блока Литвина и три народных депутата из фракции Партии регионов. В то же время, 32 народных депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона” не голосовали за избрание В.ЛИТВИНА председателем Верховной Рады. Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО отсутствовал на заседании.

После своего избрания В.ЛИТВИН сделал сообщение о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Вечером 9 декабря пресс-служба фракции НУ-НС заявила, что не одобряла текста коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. Текст коалиционного соглашения трех фракций без согласования с фракцией, подписал заместитель председателя фракции НУ-НС Б.ТАРАСЮК, подчеркнули в пресс-службе НУ-НС.

10 декабря на заседании фракция НУ-НС приняла решение продолжить работу над текстом коалиционного соглашения с БЮТ и Блоком Литвина.

Заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Б.ТАРАСЮК объяснил, что взял на себя ответственность за подписание коалиционного соглашения, чтобы Верховная Рада начала нормально работать.

11 декабря состоялась встреча Президента Украины В.ЮЩЕНКО с фракцией "Наша Украина – Народная самооборона».

12 декабря народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ сообщил, что проект соглашения о создании коалиции в составе БЮТ, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина полностью согласовано, однако пока непонятны причины промедления с ее подписанием.