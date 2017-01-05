"У них приказ" - Савченко вспомнила Евромайдан и назвала беркутовцев "нормальными ребятами"

Народный депутат Надежда Савченко сказала, что понимает действия сотрудников «Беркута» во времена Евромайдана, потому что у них был приказ. Об этом она рассказала в интервью "Эхо Москвы".

«... я как человек системы, военной какой-то структуры, я больше понимала тот же «Беркут» почему? Потому что у них есть приказ. Этого много кто тогда не мог понять: «Вот, почему они не с народом? Бросили бы это всё». А сейчас вот армия стоит и ждет. Вот, почему они не воюют, да? Но у них есть приказ», - сказала нардеп.

В то же время, по словам Савченко, во время Революции Достоинства, она себя чувствовала «разграничительной стеной».

«И я понимала, что есть вот та вот группа людей (Януковича и остальных), которые, действительно, являются злом для развития украинцев, и их политика и их потребности – они просто убийственны для основной массы народа. И я понимала, что вот эта вот стычка, когда люди стоят на Майдане по разные стороны баррикад, не могут услышать друг друга, не могут понять, что они говорят об одном и том же в основном, ими кто-то пользуется. Я понимала, что ни один камень не долетит до Банковой, но он попадет друг в друга», - подчеркнула она.

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Савченко также объяснила видео, на котором видно, как нардеп стоит якобы на стороне «Беркута». Парламентарий заявила, что просто пыталась остановить людей, которые бросали камни. Савченко также подчеркнула, что среди «беркутовцев» были «нормальные ребята».

«И я поняла, что стоят перед нами нормальные ребята, ну, нечего на них всю агрессию спускать. «Беркут» — он стоит дальше, и, как бы, даже и не весь «Беркут» так думает. Ну, просто у всех есть приказы, им сказано «Остановить», вот они останавливают», - сказала нардеп.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, освобождена из незаконного заключения в РФ, Надежда Свченко считает, что войну на Донбассе можно было бы закончить за 2 месяца.

"...Войну, действительно, можно было бы закончить, ну, пусть не в один день, но в какие-то там 2 месяца ее можно было бы... И даже выиграть, даже закончить, подобрать политическую ситуацию, правильно расставить акценты, правильно сделать честные заявления в первую очередь. Я не говорю «честные заявления», когда там «Иду на вы. Я вас буду бить именно здесь, в это время». Нет. Конечно же, военная хитрость есть военная хитрость. Просто правильно определить государственную политику в отношении того, что происходит, и что мы будем делать", - заявила она.