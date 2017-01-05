Савченко считает, что войну на Донбассе можно было бы закончить за 2 месяца

"…Войну, действительно, можно было бы закончить, ну, пусть не в один день, но в какие-то там 2 месяца ее можно было бы… И даже выиграть, даже закончить, подобрать политическую ситуацию, правильно расставить акценты, правильно сделать честные заявления в первую очередь. Я не говорю «честные заявления», когда там «Иду на вы. Я вас буду бить именно здесь, в это время». Нет. Конечно же, военная хитрость есть военная хитрость. Просто правильно определить государственную политику в отношении того, что происходит, и что мы будем делать", - заявила она в интервью "Эхо Москвы".

По ее словам, сейчас нет тех людей, которые хотели бы и могли это сделать.

Читайте такжеСавченко планирует новые встречи с главарями "ДНР" и "ЛНР", в частности в Киеве

"Они есть в Украине однозначно, но они, к сожалению, сейчас не при власти, и поэтому в данной ситуации остается то, что…Я уже, например, давно приняла решение, что я буду делать. Просто сейчас это время, когда нужно выждать, посмотреть и выбрать правильный момент", - добавила Савченко.

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны.

Ранее Савченко также заявляла, что Захарченко и Плотницкий не являются террористами.