Суд разрешил изъять оригинал "харьковских соглашений" о базировании Черноморского флота РФ

Об этом на свое странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

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«У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации Соглашения для Украины, определенных законодательством Украины, а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, что противоречит Конституции Украины», - цитирует она решение суда.

Так, следственным управлением Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

В указанном производстве исследуются основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма (известные как «харьковские соглашения»).

Кроме того, прокуратура 19 декабря 2016 года назначила почерковедческую экспертизу.

В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в Министерстве иностранных дел.