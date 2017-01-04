Суд разрешил изъять оригинал "харьковских соглашений" о базировании Черноморского флота РФ
Печерский районный суд Киева 27 декабря своим постановлением разрешил Главной военной прокуратуре изъять в Министерстве иностранных дел оригинал соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму для проведения экспертизы.
Об этом на свое странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.
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«У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации Соглашения для Украины, определенных законодательством Украины, а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, что противоречит Конституции Украины», - цитирует она решение суда.
Так, следственным управлением Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
В указанном производстве исследуются основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма (известные как «харьковские соглашения»).
Кроме того, прокуратура 19 декабря 2016 года назначила почерковедческую экспертизу.
В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в Министерстве иностранных дел.