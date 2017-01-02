Маккейн убежден, что люди из окружения Трампа поддерживают Украину

Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Убежден, что люди, которых он (Трамп) выбрал в оборонный сектор, в частности, генерал Маттис - убежденный сторонник Украины. Генерал Флинн. Генерал Келли тоже. Люди из его окружения поддерживают Украину", - сказал Маккейн.

Сенатор надеется на понимание новоизбранным президентом США важности отношений между США и Украиной.

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Кроме того, Трамп, по словам Маккейна, выступает за значительное увеличение расходов на оборону.

"Поэтому, надеюсь, когда наша разведка проинформирует Дональда Трампа о покушении на основы нашей демократии на выборах, надеюсь, он поймет, кто такой Владимир Путин, который является убийцей и разбойником", - подчеркнул сенатор.

Ранее УНИАН сообщал, что избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, выбрал на должность секретаря Государственного департамента кандидатуру главного исполнительного директора нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, который поддерживает отмену санкций против Российской Федерации и имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.