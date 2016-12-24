Советник Трампа был партнером фирмы, руководитель которой хотел продать данные советской разведке – СМИ

Об этом пишет The Washington Post.

Отставной генерал-лейтенант Флинн присоединился к консультативному совету компании Brainwave Science в феврале, показывают документы компании. Фирма из Массачусетса разрабатывает дискуссионную технологию оценки того, врут ли люди во время допросов путем измерения мозговых волн.

Один из двух членов совета директоров Brainwave Science был Сабу Кота, инженер-программист индийского происхождения, который в 1996 году признал себя виновным в продаже украденного биотехнологического материала агенту ФБР, который выдавал себя за советского шпиона. По мнению прокуратуры, продажу данных доказывает тот факт, что Кота освоил секретную военную технику КГБ в период с 1985 по 1990 год, согласно информации министерства обороны США.

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Brainwave Science удалила имя Коты с сайта компании где-то между четвергом и пятницей, когда издание Bloomberg News опубликовало отчет о связи Флинна с фирмой, ссылаясь на архивные данные Google. Члены переходной команды Трампа не ответили на просьбу прокомментировать в пятницу ситуацию, у Кота также проигнорировали сообщение.

Адвокат Кота отрицает, что он имел какое-либо отношение к шпионажу, а сам Кота сказал Bloomberg, что уголовные обвинения были недоразумением из-за патентного спора.

Bloomberg также цитирует представителя переходной команды Трампа, который сказал, что Флинн не имел никаких дел с Котом во время его работы с Brainwave Science и что он закончил свое сотрудничество с фирмой.