Вячеслав Кириленко: коалиции нет

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” не будет вести речь ни о каких кадровых решениях, пока не будет подписано коалиционное соглашение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Мы не будем рассматривать никаких кадровых вопросов, пока не будет подписано коалиционное соглашение», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что в настоящий момент продолжаются переговоры относительно окончательного текста коалиционного соглашения, и НУ-НС имеет свои предложения к нему, прежде всего, экономического и социального характера.

«Мы делаем все для того, чтобы приемлемый текст соглашения был предложен», - сказал лидер фракции НУ-НС.

При этом он отметил, что в парламенте нет коалиции трех фракций, несмотря на то, что было сделано заявление.

«Коалиция – это тогда, когда политические силы поставили подпись под коалиционным соглашением. Так вот, коалиционное соглашение еще не подписано», - сказал он.

При этом В.КИРИЛЕНКО отметил, что работа над коалиционным соглашением идет очень быстрыми темпами, и есть шанс, что эта работа завершится в максимально сжатые сроки.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря народные депутаты избрали Владимира ЛИТВИНА председателем ВР. После своего избрания В.ЛИТВИН сделал сообщение о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Вечером 9 декабря пресс-служба фракции НУ-НС заявила, что не одобряла текст коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина.

10 декабря на заседании фракция НУ-НС приняла решение продолжить работу над текстом коалиционного соглашения с БЮТ и Блоком Литвина.