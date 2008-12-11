Польские эксперты советуют реформировать Украину постепенно

Польша готова оказать Украине всестороннюю экспертную помощь в проведении административно-территориальной реформы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, это было подчеркнуто в ходе встречи делегации польских правительственных чиновников и экспертов в области административно-территориального реформирования с министром юстиции Николаем ОНИЩУКОМ.

Встреча состоялась в Министерстве юстиции Украины во время визита польской делегации в Украину в рамках международного проекта «Содействие проведению административно-территориальной реформы в Украине». Проект осуществляется Восточноевропейским Демократическим Центром (Варшава) при содействии Министерства регионального развития и строительства Украины и Ассоциации агентств регионального развития Украины.

Польские эксперты акцентировали внимание на важности осуществления административно-территориальной реформы как весомой составляющей евроинтеграции Украины.

В ходе встречи министру юстиции Украины был представлен аналитический отчет относительно правительственной концепции реформирования административно-территориального устройства Украины. Цель отчета - предоставление рекомендаций и предложений правительства Украины по совершенствованию концепции административно-территориального реформы. Отчет был составлен в результате анализа и проработки действующей нормативной базы Украины, а также проектов нормативных актов в сфере административно-территориальной реформы.

В ходе встречи с Н.ОНИЩУКОМ польские эксперты также акцентировали внимание на вопросах административно-территориальной реформы, которые, по их мнению, должны быть в поле первоочередного внимания Министерства юстиции Украины, как правового эксперта правительства.

Кроме того, апеллируя к опыту Польши, эксперты выразили ряд оговорок. В частности, подчеркнули важность поэтапного осуществления административно-территориальной реформы в стране с целью обеспечения функционирования государственной власти.