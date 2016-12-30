Савченко планирует новые встречи с главарями "ДНР" и "ЛНР", в частности в Киеве

Об этом она сказала в четверг в эфире "Шустер Live", передает LB.ua.

"Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и продолжительными во времени, как Минский процесс. Но говорилось при нашей первой встрече, что возможны и следующие встречи. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся в Украине. И следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу", - заявила она.

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Напомним, что прямые переговоры между властями Украины и главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР" открыто поддерживает Россия.

Как сообщал УНИАН, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны.

Ранее Савченко также заявляла, что лидеры террористов на Донбассе Александр Захарченко и Игорь Плотницкий не являются террористами.