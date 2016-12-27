Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал прокуроров Донецкой области сконцентрироваться на качественной борьбе с преступностью, а не гнаться за показателями.

Об этом Луценко заявил во время рабочей поездки в Донецкой области. Выступление транслировал телеканал «112 Украина».

"В Донецкой области от вас требуется работать на 60% лучше, чем в других областях. Почему? Не потому, что в Донецкой области больше криминала - если перевести количество преступлений на душу населения, то результаты будут довольно неожиданными для других областей", - сказал Луценко.

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"Ваш вызов, - продолжил он, - за линией разграничения. Те украинцы, которые там обманутые, должны чувствовать, что здесь закон на стороне человека, чтобы они чувствовали, что Украина - это на порядок лучше всех басен "русского мира".

В продолжение темы Луценко подчеркнул: "Мы не должны бездумно штамповать обвинения без доказательств... Я вас призываю - сконцентрируйтесь на борьбе с преступностью за качеством, а не гнаться за показателями".