Янукович готов отказаться от претензий на кресло премьера?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ готов отказаться от претензий на пост премьер-министра Украины в интересах страны.

Как передает корреспондент УНИАН, это вытекает из его ответа на вопрос УНИАН, готов ли он отказаться от поста премьера в случае создания коалиции с БЮТ, учитывая заявления представителей фракции БЮТ о том, что только Юлия ТИМОШЕНКО должна возглавлять правительство.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в Украине «очень тяжелый период очередных испытаний», и в этой ситуации нельзя допустить, чтобы парламент не работал.

Лидер Партии регионов считает, что нужно срочно принимать антикризисную программу, законы и «немедленно начинать их выполнять».

«Поэтому здесь не до политических амбиций и не до кресел», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Я не имею права как человек, как политик думать о себе лично, о какой-то должности, я должен думать о стране и о людях», - добавил лидер Партии регионов.

«Я приму любое решение волевое», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ.