Парубий закрыл заседание парламента

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что следующее заседание состоится в 10.00 в четверг, 22 декабря.

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Напомним, 21 декабря Верховная Рада решила работать в комитетах, без пленарной работы.

За это предложение председателя ВР Андрея Парубия около 03:00 проголосовали 230 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале.