Парубий закрыл заседание парламента
05:10, 21 декабря 2016Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл заседание парламента, которое началось в 10.00 20 декабря и закончилось почти в 05.00 утра 21 декабря.
Бюджетная ночь завершилась / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что следующее заседание состоится в 10.00 в четверг, 22 декабря.
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Напомним, 21 декабря Верховная Рада решила работать в комитетах, без пленарной работы.
За это предложение председателя ВР Андрея Парубия около 03:00 проголосовали 230 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале.
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Новость в сюжете: Бюджет-2017