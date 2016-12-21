Парубий закрыл заседание парламента

05:10, 21 декабря 2016
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл заседание парламента, которое началось в 10.00 20 декабря и закончилось почти в 05.00 утра 21 декабря.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что следующее заседание состоится в 10.00 в четверг, 22 декабря.

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Напомним, 21 декабря Верховная Рада решила работать в комитетах, без пленарной работы.

За это предложение председателя ВР Андрея Парубия около 03:00 проголосовали 230 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале.

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Теги: #Парубий