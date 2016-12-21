Верховная Рада решила работать в среду только в комитетах, без пленарной работы
Верховная Рада Украины решила работать в среду, 21 декабря, только в комитетах, без пленарной работы.
Как передает корреспондент УНИАН, за это предложение председателя ВР Андрея Парубия проголосовали 230 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале.
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Также, депутаты Верховной Рады 10-13 января 2017 года работать с избирателями вместо пленарной работы.
За это предложение проголосовали 243 народных депутата из 367, зарегистрированных в сессионном зале.
Календарным планом предусматривалось, что с 10 по 13 января депутаты должны были принимать участие в пленарных заседаниях.
Отметим, что сейчас депутаты перешли к рассмотрению проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2017 год.
Председатель ВР Андрей Парубий отметил, что в целом рассмотрение законопроекта продлится около 40 минут.
Сейчас с трибуны начал выступление министр финансов Украины Александр Данилюк.