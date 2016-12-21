Верховная Рада решила работать в среду только в комитетах, без пленарной работы

Как передает корреспондент УНИАН, за это предложение председателя ВР Андрея Парубия проголосовали 230 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале.

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Также, депутаты Верховной Рады 10-13 января 2017 года работать с избирателями вместо пленарной работы.

За это предложение проголосовали 243 народных депутата из 367, зарегистрированных в сессионном зале.

Календарным планом предусматривалось, что с 10 по 13 января депутаты должны были принимать участие в пленарных заседаниях.

Отметим, что сейчас депутаты перешли к рассмотрению проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2017 год.

Председатель ВР Андрей Парубий отметил, что в целом рассмотрение законопроекта продлится около 40 минут.

Сейчас с трибуны начал выступление министр финансов Украины Александр Данилюк.