Гавриш: БЮТ и Партия регионов пробуют шантажировать Ющенко

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан ГАВРИШ считает попыткой шантажировать и запугать Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО идею Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов об избрании Президента парламентом.

Об этом он сообщил в интервью “Львовской газете”.

Отвечая на вопрос, сможет ли парламент принять соответствующие изменения к Конституции, чтобы обеспечить избрание Президента в Верховной Раде, С.ГАВРИШ сказал, что считает такой вариант маловероятным.

По его словам, “в условиях мирового экономического кризиса, когда вместо реформ правительство занимается администрированием рынков и лоббированием узких сегментов и ведет сложную популистскую акцию, направленную непосредственно на избирателя, такие инициативы являются лишь попыткой усилить этот кризис”.

По его мнению, “понимая, что инициативы В.ЮЩЕНКО теперь становятся все более актуальными и востребованными, (БЮТ и Партия регионов – УНИАН) ведут такую адресную достаточно злобную кампанию, направленную на унижение возможностей лидера нации”.

«Убежден, такая инициатива в известной мере является шантажом. Однозначных ресурсов для этого в парламенте нет”, – заявил первый заместитель секретаря СНБО. Он добавил, что Партия регионов и БЮТ являются политическими антиподами и “любая ситуативная коалиция, которую они могут создать для преодоления президентского центра, не имеет никакой перспективы”.

С.ГАВРИШ считает, что Украина не готова к тому, чтобы главу государства избирали в Верховной Раде, поскольку “там не могут состояться объективные прозрачные выборы. Это будет лишь результат конъюнктуры и договоренности, причем между финансово-корпоративными группами, и будут избирать “удобного” человека, который не будет мешать правительству”.

Поэтому, по его словам, это может быть план исключительно Кабмина, который считает себя центром силы и центром власти. “Он готов, вероятнее всего, потратить на это максимальное количество усилий”, – добавил С.ГАВРИШ.

Первый заместитель секретаря СНБО прогнозирует, что Партия регионов не пойдет на реализацию идеи избрания Президента парламентом, учитывая высокие рейтинги своего лидера. По его словам, он также не верит и в возможность создания общего блока Партии регионов и БЮТ.

«Поэтому, думаю, вопрос об избрании Президента в парламенте в очередной раз “выбросили” как запугивание самого Президента, шантаж и деморализацию его окружения», – отметил С.ГАВРИШ.