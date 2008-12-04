Теперь Ющенко может провести референдум

Намерения Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов о выборах Президента Украины в Верховной Раде дают Президенту Виктору ЮЩЕНКО основания инициировать референдуму по этому вопросу.

Такое мнение в эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей «АКСИА» высказал политолог Вадим КАРАСЕВ.

“Если такая новосозданная коалиция начнет вводить «конституционные инновации», например, изменять статус Президента и переводить избрание Президента с общенационального уровня на уровень парламента и, таким образом, изменять общенародный президентский мандат в элитный парламентский, то у Виктора ЮЩЕНКО появится аргумент для проведения референдума по вопросу избрания Президента”, – сказал, в частности, В.КАРАСЕВ.

По мнению эксперта, позиция Президента в этом вопросе будет выигрышной, учитывая “президентскоцентричную” политическую культуру украинцев. “Но референдум – это тоже выборы. Это только усилит общую политическую турбулентность, которая выйдет уже за пределы парламента”, – считает политолог.