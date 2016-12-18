На избирательном участке под Славянском подрались журналисты

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Отмечается, что в полицию обратился мужчина, 1975 года рождения, с сообщением, что на избирательном участке ему пытался нанести телесные повреждения неизвестеный. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место, установила, что между заявителем и другим мужчиной возник конфликт, после чего пострадавший обратился в полицию.

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"Оба мужчины являются представителями изданий из разных областей Украины. По факту проводится проверка", - говорится в сообщении полиции.

Также сообщается, что на другом участке в Николаевке в полицию обращались дважды.

"Так, член штаба наблюдателей сообщил, представители избирательной комиссии разносят избирательные урны по домам граждан, которые не могут прийти в участок, без участия наблюдателя", - отметили в полиции.

Кроме того, прямо на участке к полицейскому обратились жители, которые пожелали остаться неизвестными, с сообщением, что жительница Краматорска предлагает деньги за голоса. Проверкой на месте было установлено, что указанная женщина проводит социологический опрос.

Все обращения зарегистрированы. Проверки по этим фактам продолжаются.

Сегодня, 18 декабря, проходит голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных общинах.