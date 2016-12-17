Конфликт в польском Сейме: Дуда готов выступить посредником

В своем заявлении Дуда пишет, что готов к посредничеству между парламентским большинством и оппозиционными партиями, сообщает Польское Радио.

Президент подчеркнул, что понимает усилия спикера Сейма Кухцинского, чтобы как парламентарии, так и журналисты имели комфортные условия для труда, но тоже понимает критические голоса со стороны представителей масс-медиа, озабоченных предложениями обострений.

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По мнению Дуды, все изменения должны вводиться после консультаций с представителями заинтересованных редакций: "чтобы не было впечатления, что ограничиваются возможности освещения работы парламента".

Президент Польши напомнил парламентариям, что обязательная для каждой демократии свобода слова и плюрализм означают также доступ к информации, которая перечисляется обществу посредством СМИ. «Поэтому их роль здесь чрезвычайно существенна», - написал Дуда.

Дуда также выразил глубокое беспокойство, что эту ситуацию использовала часть оппозиции как повод помешать пятничному заседанию Сейма. «Мы были свидетелями поведения, которое трудно назвать достойной парламентариев», - написал он. Также президент выразил убеждение, что этот спор удастся быстро завершить. «Я рассчитываю на добрую волю, здравый смысл и государственническую позицию как со стороны оппозиционных партий, так и парламентского большинства», - написал в своем заявлении Дуда.

Напомним, накануне оппозиция в знак протеста против ограничения работы журналистов в Сейме заблокировала парламентскую трибуну. Тем самым Сейм не смог продолжать дальнейшую работу, хотя на заседании ожидалось принятие бюджета на 2017 год.

Позже спикер Сейма перенес заседание в другое помещение, где депутаты приняли несколько законов, в том числе и бюджет. Голосование происходило путем поднятия рук.

Оппозиция настаивает на незаконности этого голосования, поскольку для его начала не было кворума и требует созвать заседание на 20 декабря.

В МВД Польши заявили, что действия оппозиции в польском Сейме можно охарактеризовать как попытку захвата власти.