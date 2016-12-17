Парламентский кризис в Польше: оппозиция обратилась в прокуратуру по поводу событий в Сейме

Лидер партии Nowoczesna Рышард Петру сделал обращение в окружную прокуратуру Варшавы, в котором сообщил о возможном совершении преступления спикером Сейма, пишет Европейская правда со ссылкой на Onet.pl.

Петру попросил прокуратуру внести в Сейм ходатайство о снятии неприкосновенности с Кухцинского.

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Спикера, в частности, обвиняют в невыполнении должностных обязанностей, в частности, ненадлежащее информирование всех депутатов о заседаниях Сейма, несоблюдение кворума, ограничение работы депутатов.

Как сообщает RMF24, глава крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" и экс-глава МИД Гжегож Схетына также объявил о намерении обратиться в прокуратуру по поводу голосования за госбюджет.

Депутаты оппозиции утверждают, что во время вчерашнего голосования за бюджет парламентарии от правящей партии "Право и справедливость" дописывали свои имена в список присутствующих уже после завершения заседания.

"Все, кто нарушил закон, должны знать, что ответят за это", - заявил он, подчеркнув, что бюджет был принят в незаконный способ.

По словам Схетыны, депутаты "Гражданской платформы" в дальнейшем остаются в Сейме и настаивают на созыве заседания 20 декабря.

Как сообщал УНИАН, в МВД Польши заявили, что действия оппозиции в польском Сейме можно охарактеризовать как попытку захвата власти.

Напомним, накануне оппозиция в знак протеста против ограничения работы журналистов в Сейме заблокировала парламентскую трибуну. Тем самым Сейм не смог продолжать дальнейшую работу, хотя на заседании ожидалось принятие бюджета на 2017 год.

Позже спикер Сейма перенес заседание в другое помещение, где депутаты приняли несколько законов, в том числе и бюджет. Голосование происходило путем поднятия рук.

Оппозиция настаивает на незаконности этого голосования, поскольку для его начала не было кворума и требует созвать заседание на 20 декабря.