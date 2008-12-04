Лидеры фракций до сих пор не договорились по главе ВР

Консультации относительно избрания председателя Верховной Рады еще не завершены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, сегодня на Согласительном совете лидеры фракций сообщили о том, что консультации не завершены.

Он также отметил, что из 26 законопроектов, которые планировалось на рассмотрение парламента, лишь три подготовлены к рассмотрению в сессионном зале.

А.ЛАВРИНОВИЧ призывал председателей комитетов ВР организовать «эффективную работу относительно рассмотрения этих законопроектов».