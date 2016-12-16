Премьер-министр Венгрии выступает за то, чтобы без промедлений предоставить безвизовый режим Украине

Как передает Радио Свобода, об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

«Что фактически делает Европейский союз для Украины без предоставления немедленного безвизового режима?» – риторически спросил Орбан своих коллег, с которыми он в четверг принимал участие в саммите ЕС, демонстрируя недовольство из-за неопределенности со сроками.

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«Здесь нет никаких юридических препятствий, и никто не может против этого выступать», – сказал премьер-министр Венгрии о визовой либерализации для Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Будапеште Виктор Орбан заявил, что Венгрия настаивает на отмене виз для украинцев и хочет видеть Украину членом Европейского Союза.

"Можем говорить об экономических и других аргументах, но нельзя ставить под сомнение то, что Украина, которая прошла через трудные годы, выполнила все обещания, поэтому Европа должна обеспечить безвизовый режим", - подчеркнул Орбан.

Кроме того, премьер-министр пообещал немедленно ввести режим бесплатного предоставления национальных виз для граждан Украины, ожидая от официального Киева, что он сделает аналогичные шаги в отношении венгров, которые работают в Украине.

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Хотя в Евросоюзе уже в целом одобрено решение предоставить гражданам Украины безвизовый режим, формальное решение по визовой либерализации для Украины еще должны утвердить Европейский парламент и Совет ЕС. Перед этим оба института еще должны достичь согласия о начале межинституциональных переговоров между ними по этому вопросу. Предполагают, что этот шаг может быть вскоре осуществлен.

Ранее в ЕС решили, что после всех утверждений решение о безвизовом режиме для Украины, так же как и для Грузии, может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного прекращения таких безвизовых режимов для любой из шести десятков стран мира, в отношении которых такие режимы действуют.

В четверг, 15 декабря, Европарламент одобрил этот механизм. Теперь его еще должен утвердить Совет ЕС. Дата его вступления в силу пока не известна.