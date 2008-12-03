ГАИ задержала депутатского сынка, ехавшего по встречной и без прав

В Одессе работники ГАИ задержали 17-летнего сына депутата областного совета Юрия ПЕЧЕРСКОГО, который на отцовском "Лексусе" ехал по встречной полосе движения одной из центральных автомагистралей.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам старшего инспектора городского управления ГАИ Аллы МАРЧЕНКО, «случилось так, что первым «засек» водителя-правонарушителя на проспекте Шевченко руководитель Одесской областной ГАИ Владимир ЗАГИНАЙЛО, который сразу же сообщил патрульным по рации. Остановить нарушителя правил дорожного движения удалось в самом центре города - на Пушкинской улице».

"Как оказалось, несовершеннолетний юноша управлял мощным автомобилем, не имея прав. А когда на место остановки автомобиля вызвали отца правонарушителя, тот еще и набросился на инспекторов ГАИ с претензиями: что пристали к сыну – он же не совершил чего-то такого, за что следовало бы штрафовать?", - сообщили в ГАИ. А на замечание работников ГАИ по поводу отсутствия водительских прав у сына, Ю.ПЕЧЕРСКИЙ, по словам А.МАРЧЕНКО, отреагировал так: у сына есть водительское удостоверение, но оно вступит в силу только в августе 2009 года, когда ему исполнится 18 лет.

Правонарушителя доставили в отделение милиции для расследования инцидента, где оформили протоколы об административном правонарушении - «за выезд на полосу встречного движения» и «управление транспортным средством без водительского удостоверения».

Как сообщал УНИАН, это уже не первый дорожный инцидент в Одессе с участием детей депутатов Одесского областного совета. Недавно следователь местной милиции закрыл «из-за отсутствия состава преступления» уголовное дело, в котором главным фигурантом был 18-летний Феликс ПЕТРОСЯН – сын депутата Одесского облсовета Феликса ПЕТРОСЯНА, который в январе в результате автоаварии на улице Вильямса нанес смертельные травмы 26-летнему водителю «Ланоса» и повредил 11 автомобилей.

Прокуратура Одесской области истребовала дело на дополнительное «рассмотрение обстоятельств». Руководитель МВД Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что дело находится на его личном контроле. До сих пор не известно, наказан ли виновник ДТП, который, по данным милиции, находился в момент аварии в нетрезвом состоянии.