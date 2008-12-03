Киевляне дважды платят за коммунальные услуги: сначала они наполняют бюджет своими налогами, а затем платят по тарифам, которые уже повышены для юридических лиц и вскоре могут быть повышены для населения. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко в Киевсовете, Председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский в интервью радио «Свобода».

«В бюджете Киева на 2008 год предусмотрено больше чем полмиллиарда гривен на покрытие разницы в тарифах для всех видов жилищно-коммунальных услуг. За 9 месяцев на эти потребности направлено лишь 272,3 миллионы гривен, что составляет 54,3% от необходимой суммы», - отметил политик.

Также, по словам Дмитрия Андриевского, его политическая сила будет повторно инициировать вопрос снижения стоимости проезда в коммунальном транспорте. Ведь повышение, осуществленное Черновецким, не содержит ни экономического, ни социального обоснования.

«Мы инициируем повторное рассмотрение вопроса относительно уменьшения стоимости проезда в метро на ближайшей сессии Киевсовета. По нашему мнению, желание Черновецкого вынудить киевлян платить по две гривни за проезд нанесет огромный вред как экономике, так и социальному положению города», - отметил Андриевский.