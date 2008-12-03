Нацбанк еще ослабил гривню

Курс гривни по отношению к доллару США, установленный Национальным банком Украины, сегодня снизился на 9 копеек - до 7,23 грн./долл. Наличный курс покупки доллара сегодня в коммерческих банках Киева зафиксирован в среднем на уровне 7,20 грн./долл., продажи – 7,50 грн./долл.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«Ощадбанк»: покупка – 7,20 грн./долл., продажа – 7,24 грн./долл.;

«Родовид Банк»: покупка – 7,20 грн./долл., продажа – 7,80 грн./долл.;

«Укргазбанк»: покупка – 7,20 грн./долл., продажа – 7,50 грн./долл.;

«Уксоцбанк»: покупка – 7,15 грн./долл., продажа – 7,35 грн./долл.;

«ОТП Банк»: покупка – 7,10 грн./долл., продажа – 7,30 грн./долл.

«Укрэксимбанк»: покупка – 7,25 грн./долл., продажа – 7,46 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре с.г., соответственно.