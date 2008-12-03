Ющенко примет участие в мероприятиях в Украинском доме

Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях по случаю Международного дня инвалидов (Центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом»).

Как сообщает пресс-служба Президента, планируется, что после выступления главы государства состоится церемония вручения государственных наград активистам общественных организаций инвалидов.

Также в Украинском доме планируется осмотр В.ЮЩЕНКО экспозиции выставки «Система реабилитации инвалидов в Украине».