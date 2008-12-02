В БЮТ знают, что в четверг Верховная Рада будет с головой

БЮТ готов к созданию коалиции только при условии, если премьер-министром Украины будет Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Отвечая на вопрос УНИАН: «Реальна ли коалиция при участии БЮТ, если премьер-министром Украины не является Юлия ТИМОШЕНКО?», И.КИРИЛЕНКО ответил: «Нет, не реальна».

Он отметил, что нынешний премьер готова взять на себя ответственность, и возможно переформатирование правительства.

В то же время И.КИРИЛЕНКО заявил: «Если на первое место будем ставить должность, то нас обвинят, что мы деремся за портфели».

И.КИРИЛЕНКО убежден, что в четверг, 4 декабря, парламент изберет спикера, создаст коалицию и начнет рассмотрение законопроектов. (В работе ВР сегодня был объявлен перерыв до 4 декабря - УНИАН).

Он считает, что бездеятельность парламента вызовет у народа возмущение, поэтому у политиков «инстинкт самосохранения должен сработать».