ЛитПолУкрбриг и батальон ВДВ Украины начали учения в Польше

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, церемония открытия учений состоялась сегодня на базе общевойскового полигона Вооруженных сил Республики Польша «Демба».

В учениях примут участие свыше 400 военнослужащих.

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По словам заместителя командира ЛитПолУкрбриг полковника Владимира Юданова, учения Common Challenge-16 завершат годичный цикл подготовки многонациональной бригады. До этого управление и штабы приданых подразделений привлекались к ряду учений на территории Польши и Украины и прошли этапы слаживания.

Во время Common Challenge-16 штаб Литовско-Польско-Украинской бригады ставит целью доказать готовность принять под командование тактические подразделения и профессионально управлять их действиями во время операций кризисного реагирования и поддержания мира.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2014 года в Варшаве министры обороны Украины, Польши и Литвы подписали договор о создании совместной военной бригады «ЛитПолУкрбриг».

Бригада создана с целью участия в международных операциях, проводимых на основании мандата Совета безопасности ООН и решений уполномоченных органов Литвы, Польши и Украины.