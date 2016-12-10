Луценко рассказал о шокирующих условиях жизни в колонии на Житомирщине, против руководства возбуждено дело

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал в Facebook.

«В день защиты прав человека без предупреждения посетил Райковскую колонию на Житомирщине. Ужас. 500 осужденных. В бане нет воды. Еду готовят прямо в цехе, где рубят дрова. В штрафном изоляторе нет стекла в окнах, тоже нет воды. В медпункте почти нет лекарств. Стоимость дня в комнате свиданий - 700 грн. Доступ к телефонной связи не организован. Госкарьер, который должен зарабатывать для улучшения условий, - под контролем ООО с депутатским крышей», - написал Луценко.

Он добавил, что уже возбуждено уголовное производство против руководства заведения.

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Как сообщал УНИАН, Луценко сегодня без предупреждения посетил с инспекционной проверкой Райковскую колонию на Житомирщине.

В ГПУ сообщили, что в ходе проверки был установлен «ряд нарушений требований уголовно-исполнительного законодательства в отношении режимных требований, охраны труда, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, применения поощрительных норм закона и тому подобное. В частности, выявлены факты применения к заключенным мер дисциплинарного воздействия, которые не соответствуют тяжести и характеру проступка».

После посещения заведения Луценко заявил, что будет требовать увольнения начальника колонии.