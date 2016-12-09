Яценюк о задержке получения "безвиза": в Европе также бывают бюрократические процедуры

Об этом лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил в программе «События» на телеканале «Украина» в пятницу, 9 декабря.

«Я убежден, что Европа не отступится от Украины, как и Украина не отступится от Европы. И мы получим безвизовый режим», - подчеркнул он.

Арсений Яценюк напомнил, что недавно имел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, с Вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом, президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейского парламента Мартином Шульцем. Все они, подчеркнул лидер «Народного фронта», заверили в том, что безвизовый режим для Украины будет предоставлен.

«Сейчас лежит только в плоскости определенных бюрократических процедур. В Европе также бывают бюрократические процедуры», - добавил он.

«Украинцы стояли на Майдане за Европу и за европейские ценности. Нам Европа сказала, что необходимо принять законодательство, которое даст возможность ввести безвизовый режим», - подчеркнул Арсений Яценюк.

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Лидер «Народного фронта» напомнил, что во время его пребывания на посту Главы Правительства на выполнение критериев для «безвиза» было принято 144 разного рода законов и регуляций, и Европейская комиссия и европейские партнеры признали, что критерии для получения Украиной безвизового режима выполнены.

«Безвизовый режим будет. Надо прекратить спекуляции. Да, в Европе сейчас также есть много вызовов и проблем, связанных и с популизмом, и с радикальными силами, которые приходят в Европу, и с волной миграции. Я убежден, что Европа не отступится от Украины, как и Украина не отступится от Европы. И поэтому мы получим безвизовый режим».