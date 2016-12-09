В ЕП 15 декабря вынесут на голосование в первом чтении механизм приостановления безвиза

Об этом говорится на сайте Европарламента.

В частности, отмечается, что на 14 декабря в повестке дня запланированы дебаты относительно механизма приостановки, и на следующий день, 15 декабря, запланировано голосование.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что утверждение механизма временной приостановки безвизовых режимов в Европейском парламенте состоится через одну-две пленарные недели, и он может быть одобрен на следующем заседании Европарламента в Страсбурге 12-15 декабря, или 15-19 января 2017 года.

7 декабря Комитет постоянных представителей (COREPER) от имени Совета ЕС поддержал согласованный с Европейским парламентом компромиссный текст о норме относительно пересмотра механизма приостановки, который может быть применен ко всем действующим соглашениям по визовой либерализации. Соглашение было достигнуто между Советом ЕС, Европейским парламентом и Европейской комиссией в тот же день.

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8 декабря профильный комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) одобрил компромисс, достигнутый между Европарламентом и Советом ЕС относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима с третьими странами.

В ЕС неоднократно заявляли, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной возможно только после утверждения в Евросоюзе механизма его приостановления.